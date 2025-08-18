Mis on Kontos (KOS)

Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kontos (KOS) kohta

Kui palju on Kontos (KOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOS hind USD on 0.00130465 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.

Milline on praegune KOS/USD hind?
$0.00130465

Milline on Kontos turukapitalisatsioon?
KOS turukapitalisatsioon on $247.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.

Milline on KOS ringlev varu?
KOS ringlev varu on 189.63M USD.

Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOS (ATH) hind?
KOS saavutab ATH hinna summas 1.025 USD.

Mis oli kõigi aegade KOS madalaim (ATL) hind?
KOS nägi ATL hinda summas 0.00111339 USD.

Milline on KOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOS kauplemismaht on -- USD.

Kas KOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

