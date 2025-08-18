Rohkem infot KOS

Kontos hind (KOS)

1 KOS/USD reaalajas hind:

$0.00130465
$0.00130465$0.00130465
+2.50%1D
Kontos (KOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:04:49 (UTC+8)

Kontos (KOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00125571
$ 0.00125571$ 0.00125571
24 h madal
$ 0.00140679
$ 0.00140679$ 0.00140679
24 h kõrge

$ 0.00125571
$ 0.00125571$ 0.00125571

$ 0.00140679
$ 0.00140679$ 0.00140679

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 0.00111339
$ 0.00111339$ 0.00111339

+2.43%

+2.51%

-9.50%

-9.50%

Kontos (KOS) reaalajas hind on $0.00130465. Viimase 24 tunni jooksul KOS kaubeldud madalaim $ 0.00125571 ja kõrgeim $ 0.00140679 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.025 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00111339.

Lüliajalise tootluse osas on KOS muutunud +2.43% viimase tunni jooksul, +2.51% 24 tunni vältel -9.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kontos (KOS) – turuteave

$ 247.40K
$ 247.40K$ 247.40K

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

189.63M
189.63M 189.63M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kontos praegune turukapitalisatsioon on $ 247.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOS ringlev varu on 189.63M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.30M.

Kontos (KOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kontos ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kontos ja USD hinnamuutus $ -0.0001935687.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kontos ja USD hinnamuutus $ -0.0008283051.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kontos ja USD hinnamuutus $ -0.004041279265073503.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.51%
30 päeva$ -0.0001935687-14.83%
60 päeva$ -0.0008283051-63.48%
90 päeva$ -0.004041279265073503-75.59%

Mis on Kontos (KOS)

Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.

Ametlik veebisait

Kontos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kontos (KOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kontos (KOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kontos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kontos hinna ennustust kohe!

KOS kohalike valuutade suhtes

Kontos (KOS) tokenoomika

Kontos (KOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kontos (KOS) kohta

Kui palju on Kontos (KOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOS hind USD on 0.00130465 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOS/USD hind?
Praegune hind KOS/USD on $ 0.00130465. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kontos turukapitalisatsioon?
KOS turukapitalisatsioon on $ 247.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOS ringlev varu?
KOS ringlev varu on 189.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOS (ATH) hind?
KOS saavutab ATH hinna summas 1.025 USD.
Mis oli kõigi aegade KOS madalaim (ATL) hind?
KOS nägi ATL hinda summas 0.00111339 USD.
Milline on KOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOS kauplemismaht on -- USD.
Kas KOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:04:49 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.