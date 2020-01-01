Konomi Network (KONO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Konomi Network (KONO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Konomi Network (KONO) teave Ametlik veebisait: https://www.konomi.network/ Ostke KONO kohe!

Konomi Network (KONO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Konomi Network (KONO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.51K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 36.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.0011315 Lisateave Konomi Network (KONO) hinna kohta

Konomi Network (KONO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Konomi Network (KONO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KONO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KONO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KONO tokeni tokenoomikat, avastage KONO tokeni reaalajas hinda!

KONO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KONO võiks suunduda? Meie KONO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KONO tokeni hinna ennustust kohe!

