Konomi Network logo

Konomi Network hind (KONO)

Loendis mitteolevad

1 KONO/USD reaalajas hind:

$0.00097616
$0.00097616$0.00097616
0.00%1D
mexc
USD
Konomi Network (KONO) reaalajas hinnagraafik
Konomi Network (KONO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 7.03
$ 7.03$ 7.03

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Konomi Network (KONO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KONO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KONOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KONO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Konomi Network (KONO) – turuteave

$ 35.82K
$ 35.82K$ 35.82K

--
----

$ 97.62K
$ 97.62K$ 97.62K

36.69M
36.69M 36.69M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Konomi Network praegune turukapitalisatsioon on $ 35.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KONO ringlev varu on 36.69M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.62K.

Konomi Network (KONO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Konomi Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Konomi Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Konomi Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Konomi Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+0.58%
60 päeva$ 0+26.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Konomi Network (KONO)

Üksuse Konomi Network (KONO) allikas

Ametlik veebisait

Konomi Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Konomi Network (KONO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Konomi Network (KONO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Konomi Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Konomi Network hinna ennustust kohe!

KONO kohalike valuutade suhtes

Konomi Network (KONO) tokenoomika

Konomi Network (KONO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KONO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Konomi Network (KONO) kohta

Kui palju on Konomi Network (KONO) tänapäeval väärt?
Reaalajas KONO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KONO/USD hind?
Praegune hind KONO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Konomi Network turukapitalisatsioon?
KONO turukapitalisatsioon on $ 35.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KONO ringlev varu?
KONO ringlev varu on 36.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KONO (ATH) hind?
KONO saavutab ATH hinna summas 7.03 USD.
Mis oli kõigi aegade KONO madalaim (ATL) hind?
KONO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KONO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KONO kauplemismaht on -- USD.
Kas KONO sel aastal kõrgemale ka suundub?
KONO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KONO hinna ennustust.
Konomi Network (KONO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.