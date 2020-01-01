Konnect (KCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Konnect (KCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Konnect (KCT) teave Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.

Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance. Ametlik veebisait: https://konnect.finance/ Valge raamat: https://www.konnect.finance/wp/en/Konnect_White_Paper_v1.02.pdf Ostke KCT kohe!

Konnect (KCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Konnect (KCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.156065 $ 0.156065 $ 0.156065 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021902 $ 0.00021902 $ 0.00021902 Lisateave Konnect (KCT) hinna kohta

Konnect (KCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Konnect (KCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KCT tokeni tokenoomikat, avastage KCT tokeni reaalajas hinda!

KCT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KCT võiks suunduda? Meie KCT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KCT tokeni hinna ennustust kohe!

