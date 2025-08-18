Rohkem infot KCT

Konnect hind (KCT)

$0.00018766
-5.80%1D
Konnect (KCT) reaalajas hinnagraafik
Konnect (KCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.156065
$ 0
-6.54%

-5.83%

-37.57%

-37.57%

Konnect (KCT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KCT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.156065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KCT muutunud -6.54% viimase tunni jooksul, -5.83% 24 tunni vältel -37.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Konnect (KCT) – turuteave

$ 1.35M
--
$ 1.88M
7.17B
10,000,000,000.0
Konnect praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KCT ringlev varu on 7.17B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.88M.

Konnect (KCT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Konnect ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Konnect ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Konnect ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Konnect ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.83%
30 päeva$ 0-63.69%
60 päeva$ 0-74.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Konnect (KCT)

Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.

Konnect hinna ennustus (USD)

Kui palju on Konnect (KCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Konnect (KCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Konnect nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Konnect hinna ennustust kohe!

KCT kohalike valuutade suhtes

Konnect (KCT) tokenoomika

Konnect (KCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Konnect (KCT) kohta

Kui palju on Konnect (KCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KCT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KCT/USD hind?
Praegune hind KCT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Konnect turukapitalisatsioon?
KCT turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KCT ringlev varu?
KCT ringlev varu on 7.17B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KCT (ATH) hind?
KCT saavutab ATH hinna summas 0.156065 USD.
Mis oli kõigi aegade KCT madalaim (ATL) hind?
KCT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KCT kauplemismaht on -- USD.
Kas KCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KCT hinna ennustust.
