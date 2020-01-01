KongSwap (KONG) tokenoomika
KongSwap (KONG) teave
KongSwap is a decentralized exchange (DEX) launched in October 2024 on the Internet Computer Protocol (ICP), designed to revolutionize trading by enabling users to swap a variety of tokens directly from their wallets without intermediaries. KongSwap offers fast transaction speeds, low fees, and enhanced security through ICP’s infrastructure. However, it goes far beyond these basics, positioning itself as a "SuperDex" with advanced features and ambitious goals. Seamless Cross-Chain Trading: Utilizing ICP’s Chain Fusion technology, KongSwap supports bridgeless trading of native tokens from major blockchains like Bitcoin, Ethereum, and Solana. This eliminates the need for third-party bridges, reducing risks and costs while boosting efficiency. High-Performance Stable Memory: With smart contracts capable of handling up to 400GB of stable memory, KongSwap powers sophisticated on-chain trading algorithms, prediction models, and real-time data processing—far exceeding traditional DEX limitations.
KongSwap (KONG) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage KongSwap (KONG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
KongSwap (KONG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
KongSwap (KONG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate KONG tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
KONG tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate KONG tokeni tokenoomikat, avastage KONG tokeni reaalajas hinda!
KONG – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu KONG võiks suunduda? Meie KONG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.