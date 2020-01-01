KONG SUI (KONG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KONG SUI (KONG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KONG SUI (KONG) teave KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal. Ametlik veebisait: https://www.kongonsui.org/ Ostke KONG kohe!

KONG SUI (KONG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KONG SUI (KONG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.22K $ 17.22K $ 17.22K Koguvaru: $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B Ringlev varu: $ 8.63B $ 8.63B $ 8.63B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.06K $ 19.06K $ 19.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KONG SUI (KONG) hinna kohta

KONG SUI (KONG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KONG SUI (KONG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KONG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KONG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KONG tokeni tokenoomikat, avastage KONG tokeni reaalajas hinda!

KONG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KONG võiks suunduda? Meie KONG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KONG tokeni hinna ennustust kohe!

