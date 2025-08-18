Rohkem infot KONG

KONG SUI (KONG) reaalajas hinnagraafik
KONG SUI (KONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00008286
$ 0.00008286$ 0.00008286

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.80%

+7.80%

KONG SUI (KONG) reaalajas hind on $0.000002. Viimase 24 tunni jooksul KONG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00008286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KONG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KONG SUI (KONG) – turuteave

$ 17.22K
$ 17.22K$ 17.22K

--
----

$ 19.06K
$ 19.06K$ 19.06K

8.63B
8.63B 8.63B

9,550,000,000.0
9,550,000,000.0 9,550,000,000.0

KONG SUI praegune turukapitalisatsioon on $ 17.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KONG ringlev varu on 8.63B, mille koguvaru on 9550000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.06K.

KONG SUI (KONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KONG SUI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KONG SUI ja USD hinnamuutus $ +0.0000001485.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KONG SUI ja USD hinnamuutus $ +0.0000002627.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KONG SUI ja USD hinnamuutus $ -0.0000000525154546575413.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000001485+7.43%
60 päeva$ +0.0000002627+13.14%
90 päeva$ -0.0000000525154546575413-2.55%

Mis on KONG SUI (KONG)

KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

KONG SUI hinna ennustus (USD)

Kui palju on KONG SUI (KONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KONG SUI (KONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KONG SUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KONG SUI hinna ennustust kohe!

KONG SUI (KONG) tokenoomika

KONG SUI (KONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KONG SUI (KONG) kohta

Kui palju on KONG SUI (KONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas KONG hind USD on 0.0000020 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KONG/USD hind?
Praegune hind KONG/USD on $ 0.0000020. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KONG SUI turukapitalisatsioon?
KONG turukapitalisatsioon on $ 17.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KONG ringlev varu?
KONG ringlev varu on 8.63B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KONG (ATH) hind?
KONG saavutab ATH hinna summas 0.00008286 USD.
Mis oli kõigi aegade KONG madalaim (ATL) hind?
KONG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KONG kauplemismaht on -- USD.
Kas KONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
KONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KONG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.