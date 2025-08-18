Mis on KONG SUI (KONG)

KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal.

KONG SUI (KONG) tokenoomika

KONG SUI (KONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KONG SUI (KONG) kohta Kui palju on KONG SUI (KONG) tänapäeval väärt? Reaalajas KONG hind USD on 0.0000020 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KONG/USD hind? $ 0.0000020 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KONG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KONG SUI turukapitalisatsioon? KONG turukapitalisatsioon on $ 17.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KONG ringlev varu? KONG ringlev varu on 8.63B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KONG (ATH) hind? KONG saavutab ATH hinna summas 0.00008286 USD . Mis oli kõigi aegade KONG madalaim (ATL) hind? KONG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KONG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KONG kauplemismaht on -- USD . Kas KONG sel aastal kõrgemale ka suundub? KONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KONG hinna ennustust

