KONDUX (KNDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KONDUX (KNDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KONDUX (KNDX) teave We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications. Ametlik veebisait: https://kondux.info/ Valge raamat: https://kondux.info/kondux-lightpaper/ Ostke KNDX kohe!

KONDUX (KNDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KONDUX (KNDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.75M $ 15.75M $ 15.75M Koguvaru: $ 943.41M $ 943.41M $ 943.41M Ringlev varu: $ 547.92M $ 547.92M $ 547.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.12M $ 27.12M $ 27.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.187098 $ 0.187098 $ 0.187098 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02877546 $ 0.02877546 $ 0.02877546 Lisateave KONDUX (KNDX) hinna kohta

KONDUX (KNDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KONDUX (KNDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNDX tokeni tokenoomikat, avastage KNDX tokeni reaalajas hinda!

KNDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNDX võiks suunduda? Meie KNDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KNDX tokeni hinna ennustust kohe!

