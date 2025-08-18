Mis on KONDUX (KNDX)

We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.

Üksuse KONDUX (KNDX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on KONDUX (KNDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KONDUX (KNDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

KNDX kohalike valuutade suhtes

KONDUX (KNDX) tokenoomika

KONDUX (KNDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KONDUX (KNDX) kohta Kui palju on KONDUX (KNDX) tänapäeval väärt? Reaalajas KNDX hind USD on 0.03354267 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNDX/USD hind? $ 0.03354267 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KONDUX turukapitalisatsioon? KNDX turukapitalisatsioon on $ 18.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNDX ringlev varu? KNDX ringlev varu on 547.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNDX (ATH) hind? KNDX saavutab ATH hinna summas 0.187098 USD . Mis oli kõigi aegade KNDX madalaim (ATL) hind? KNDX nägi ATL hinda summas 0.0007596 USD . Milline on KNDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNDX kauplemismaht on -- USD . Kas KNDX sel aastal kõrgemale ka suundub? KNDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNDX hinna ennustust

