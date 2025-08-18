Rohkem infot KNDX

KNDX Hinnainfo

KNDX Valge raamat

KNDX Ametlik veebisait

KNDX Tokenoomika

KNDX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KONDUX logo

KONDUX hind (KNDX)

Loendis mitteolevad

1 KNDX/USD reaalajas hind:

$0.03379184
$0.03379184$0.03379184
+10.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KONDUX (KNDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:31:26 (UTC+8)

KONDUX (KNDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03046234
$ 0.03046234$ 0.03046234
24 h madal
$ 0.03761069
$ 0.03761069$ 0.03761069
24 h kõrge

$ 0.03046234
$ 0.03046234$ 0.03046234

$ 0.03761069
$ 0.03761069$ 0.03761069

$ 0.187098
$ 0.187098$ 0.187098

$ 0.0007596
$ 0.0007596$ 0.0007596

-0.00%

+9.68%

+69.98%

+69.98%

KONDUX (KNDX) reaalajas hind on $0.03354267. Viimase 24 tunni jooksul KNDX kaubeldud madalaim $ 0.03046234 ja kõrgeim $ 0.03761069 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.187098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0007596.

Lüliajalise tootluse osas on KNDX muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +9.68% 24 tunni vältel +69.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KONDUX (KNDX) – turuteave

$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M

--
----

$ 31.89M
$ 31.89M$ 31.89M

547.92M
547.92M 547.92M

943,410,209.0
943,410,209.0 943,410,209.0

KONDUX praegune turukapitalisatsioon on $ 18.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KNDX ringlev varu on 547.92M, mille koguvaru on 943410209.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.89M.

KONDUX (KNDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KONDUX ja USD hinnamuutus $ +0.00296102.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KONDUX ja USD hinnamuutus $ +0.0241491995.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KONDUX ja USD hinnamuutus $ +0.0192648769.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KONDUX ja USD hinnamuutus $ +0.00236362777715094.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00296102+9.68%
30 päeva$ +0.0241491995+72.00%
60 päeva$ +0.0192648769+57.43%
90 päeva$ +0.00236362777715094+7.58%

Mis on KONDUX (KNDX)

We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KONDUX (KNDX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KONDUX hinna ennustus (USD)

Kui palju on KONDUX (KNDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KONDUX (KNDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KONDUX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KONDUX hinna ennustust kohe!

KNDX kohalike valuutade suhtes

KONDUX (KNDX) tokenoomika

KONDUX (KNDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KONDUX (KNDX) kohta

Kui palju on KONDUX (KNDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNDX hind USD on 0.03354267 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNDX/USD hind?
Praegune hind KNDX/USD on $ 0.03354267. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KONDUX turukapitalisatsioon?
KNDX turukapitalisatsioon on $ 18.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNDX ringlev varu?
KNDX ringlev varu on 547.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNDX (ATH) hind?
KNDX saavutab ATH hinna summas 0.187098 USD.
Mis oli kõigi aegade KNDX madalaim (ATL) hind?
KNDX nägi ATL hinda summas 0.0007596 USD.
Milline on KNDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNDX kauplemismaht on -- USD.
Kas KNDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNDX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:31:26 (UTC+8)

KONDUX (KNDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.