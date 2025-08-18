Mis on Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenoomika

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kolwaii by Virtuals (VIBES) kohta Kui palju on Kolwaii by Virtuals (VIBES) tänapäeval väärt? Reaalajas VIBES hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VIBES/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VIBES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kolwaii by Virtuals turukapitalisatsioon? VIBES turukapitalisatsioon on $ 635.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VIBES ringlev varu? VIBES ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIBES (ATH) hind? VIBES saavutab ATH hinna summas 0.02029524 USD . Mis oli kõigi aegade VIBES madalaim (ATL) hind? VIBES nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VIBES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VIBES kauplemismaht on -- USD . Kas VIBES sel aastal kõrgemale ka suundub? VIBES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIBES hinna ennustust

