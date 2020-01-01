KOLT ($KOLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KOLT ($KOLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KOLT ($KOLT) teave What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems Ametlik veebisait: https://kolt.fun Valge raamat: https://kolt.fun Ostke $KOLT kohe!

KOLT ($KOLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KOLT ($KOLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.91K $ 32.91K $ 32.91K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.91K $ 32.91K $ 32.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00628205 $ 0.00628205 $ 0.00628205 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KOLT ($KOLT) hinna kohta

KOLT ($KOLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KOLT ($KOLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $KOLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $KOLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $KOLT tokeni tokenoomikat, avastage $KOLT tokeni reaalajas hinda!

$KOLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $KOLT võiks suunduda? Meie $KOLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $KOLT tokeni hinna ennustust kohe!

