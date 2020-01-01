Kollector (KLTR) tokenoomika
The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace.
Kollector (KLTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Kollector (KLTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate KLTR tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
KLTR tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate KLTR tokeni tokenoomikat, avastage KLTR tokeni reaalajas hinda!
