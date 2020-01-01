KOLANA (KOLANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KOLANA (KOLANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KOLANA (KOLANA) teave KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun. Ametlik veebisait: https://kolana.xyz/ Ostke KOLANA kohe!

KOLANA (KOLANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KOLANA (KOLANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Koguvaru: $ 749.90M $ 749.90M $ 749.90M Ringlev varu: $ 749.90M $ 749.90M $ 749.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00134236 $ 0.00134236 $ 0.00134236 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KOLANA (KOLANA) hinna kohta

KOLANA (KOLANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KOLANA (KOLANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOLANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOLANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOLANA tokeni tokenoomikat, avastage KOLANA tokeni reaalajas hinda!

KOLANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOLANA võiks suunduda? Meie KOLANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOLANA tokeni hinna ennustust kohe!

