Rohkem infot KOLANA

KOLANA Hinnainfo

KOLANA Ametlik veebisait

KOLANA Tokenoomika

KOLANA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KOLANA logo

KOLANA hind (KOLANA)

Loendis mitteolevad

1 KOLANA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KOLANA (KOLANA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:53:28 (UTC+8)

KOLANA (KOLANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00134236
$ 0.00134236$ 0.00134236

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

KOLANA (KOLANA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KOLANA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOLANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00134236 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KOLANA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KOLANA (KOLANA) – turuteave

$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

--
----

$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

749.90M
749.90M 749.90M

749,899,990.0
749,899,990.0 749,899,990.0

KOLANA praegune turukapitalisatsioon on $ 9.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOLANA ringlev varu on 749.90M, mille koguvaru on 749899990.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.03K.

KOLANA (KOLANA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KOLANA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KOLANA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KOLANA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KOLANA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.45%
60 päeva$ 0+14.95%
90 päeva$ 0--

Mis on KOLANA (KOLANA)

KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KOLANA (KOLANA) allikas

Ametlik veebisait

KOLANA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOLANA (KOLANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOLANA (KOLANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOLANA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOLANA hinna ennustust kohe!

KOLANA kohalike valuutade suhtes

KOLANA (KOLANA) tokenoomika

KOLANA (KOLANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOLANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOLANA (KOLANA) kohta

Kui palju on KOLANA (KOLANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOLANA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOLANA/USD hind?
Praegune hind KOLANA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KOLANA turukapitalisatsioon?
KOLANA turukapitalisatsioon on $ 9.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOLANA ringlev varu?
KOLANA ringlev varu on 749.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOLANA (ATH) hind?
KOLANA saavutab ATH hinna summas 0.00134236 USD.
Mis oli kõigi aegade KOLANA madalaim (ATL) hind?
KOLANA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KOLANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOLANA kauplemismaht on -- USD.
Kas KOLANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOLANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOLANA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:53:28 (UTC+8)

KOLANA (KOLANA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.