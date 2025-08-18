Mis on KOLANA (KOLANA)

KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun.

Üksuse KOLANA (KOLANA) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOLANA (KOLANA) kohta Kui palju on KOLANA (KOLANA) tänapäeval väärt? Reaalajas KOLANA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOLANA/USD hind? $ 0 . Milline on KOLANA turukapitalisatsioon? KOLANA turukapitalisatsioon on $ 9.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOLANA ringlev varu? KOLANA ringlev varu on 749.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOLANA (ATH) hind? KOLANA saavutab ATH hinna summas 0.00134236 USD . Mis oli kõigi aegade KOLANA madalaim (ATL) hind? KOLANA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KOLANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOLANA kauplemismaht on -- USD .

