Koku The Shikoku logo

Koku The Shikoku hind ($KOKU)

Loendis mitteolevad

1 $KOKU/USD reaalajas hind:

$0.00012398
$0.00012398$0.00012398
-3.60%1D
mexc
USD
Koku The Shikoku ($KOKU) reaalajas hinnagraafik
Koku The Shikoku ($KOKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0114239
$ 0.0114239$ 0.0114239

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.60%

-1.08%

-1.08%

Koku The Shikoku ($KOKU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $KOKU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $KOKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0114239 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $KOKU muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.60% 24 tunni vältel -1.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Koku The Shikoku ($KOKU) – turuteave

$ 123.99K
$ 123.99K$ 123.99K

--
----

$ 123.99K
$ 123.99K$ 123.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Koku The Shikoku praegune turukapitalisatsioon on $ 123.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $KOKU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 123.99K.

Koku The Shikoku ($KOKU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Koku The Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Koku The Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Koku The Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Koku The Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.60%
30 päeva$ 0-11.63%
60 päeva$ 0-37.24%
90 päeva$ 0--

Mis on Koku The Shikoku ($KOKU)

Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Koku The Shikoku ($KOKU) allikas

Ametlik veebisait

Koku The Shikoku hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koku The Shikoku ($KOKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koku The Shikoku ($KOKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koku The Shikoku nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Koku The Shikoku hinna ennustust kohe!

$KOKU kohalike valuutade suhtes

Koku The Shikoku ($KOKU) tokenoomika

Koku The Shikoku ($KOKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $KOKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Koku The Shikoku ($KOKU) kohta

Kui palju on Koku The Shikoku ($KOKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas $KOKU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $KOKU/USD hind?
Praegune hind $KOKU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Koku The Shikoku turukapitalisatsioon?
$KOKU turukapitalisatsioon on $ 123.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $KOKU ringlev varu?
$KOKU ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $KOKU (ATH) hind?
$KOKU saavutab ATH hinna summas 0.0114239 USD.
Mis oli kõigi aegade $KOKU madalaim (ATL) hind?
$KOKU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $KOKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $KOKU kauplemismaht on -- USD.
Kas $KOKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
$KOKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $KOKU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:15:56 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.