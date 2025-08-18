Mis on KOK (KOK)

KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOK (KOK) kohta Kui palju on KOK (KOK) tänapäeval väärt? Reaalajas KOK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KOK turukapitalisatsioon? KOK turukapitalisatsioon on $ 19.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOK ringlev varu? KOK ringlev varu on 107.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOK (ATH) hind? KOK saavutab ATH hinna summas 6.83 USD . Mis oli kõigi aegade KOK madalaim (ATL) hind? KOK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KOK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOK kauplemismaht on -- USD . Kas KOK sel aastal kõrgemale ka suundub? KOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOK hinna ennustust

