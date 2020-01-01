Koji (KOJI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Koji (KOJI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Koji (KOJI) teave The Koji Earth project aims to provide KOJI token-holders with original comic book NFTs created by the Amco-studio. Also, the project is developing an online store with official KOJI Merchandise. Automatically, the KOJI’s smart contract deducts 3% from every transaction and spreads it as follow: 1% goes to charity, 1% goes to holders, 0.5% goes to the burning wallet, and the rest 0.5% goes to the growth fund. Ametlik veebisait: https://koji.earth/ Ostke KOJI kohe!

Koji (KOJI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Koji (KOJI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 525.17K $ 525.17K $ 525.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Koji (KOJI) hinna kohta

Koji (KOJI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Koji (KOJI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOJI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOJI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOJI tokeni tokenoomikat, avastage KOJI tokeni reaalajas hinda!

KOJI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOJI võiks suunduda? Meie KOJI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOJI tokeni hinna ennustust kohe!

