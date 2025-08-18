Rohkem infot KOI

1 KOI/USD reaalajas hind:

$0.00156434
$0.00156434
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Koi (KOI) reaalajas hinnagraafik
Koi (KOI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00155719
$ 0.00155719
24 h madal
$ 0.00169416
$ 0.00169416
24 h kõrge

$ 0.00155719
$ 0.00155719

$ 0.00169416
$ 0.00169416

$ 0.091699
$ 0.091699

$ 0.00104874
$ 0.00104874

-0.45%

-6.61%

-4.31%

-4.31%

Koi (KOI) reaalajas hind on $0.00156434. Viimase 24 tunni jooksul KOI kaubeldud madalaim $ 0.00155719 ja kõrgeim $ 0.00169416 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00104874.

Lüliajalise tootluse osas on KOI muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -6.61% 24 tunni vältel -4.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Koi (KOI) – turuteave

$ 782.17K
$ 782.17K

--
--

$ 1.56M
$ 1.56M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Koi praegune turukapitalisatsioon on $ 782.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOI ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.56M.

Koi (KOI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Koi ja USD hinnamuutus $ -0.000110799068196598.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Koi ja USD hinnamuutus $ +0.0006584255.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Koi ja USD hinnamuutus $ -0.0002271154.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Koi ja USD hinnamuutus $ -0.0011126235896731645.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000110799068196598-6.61%
30 päeva$ +0.0006584255+42.09%
60 päeva$ -0.0002271154-14.51%
90 päeva$ -0.0011126235896731645-41.56%

Mis on Koi (KOI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Koi (KOI) allikas

Ametlik veebisait

Koi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koi (KOI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koi (KOI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Koi hinna ennustust kohe!

KOI kohalike valuutade suhtes

Koi (KOI) tokenoomika

Koi (KOI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Koi (KOI) kohta

Kui palju on Koi (KOI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOI hind USD on 0.00156434 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOI/USD hind?
Praegune hind KOI/USD on $ 0.00156434. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Koi turukapitalisatsioon?
KOI turukapitalisatsioon on $ 782.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOI ringlev varu?
KOI ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOI (ATH) hind?
KOI saavutab ATH hinna summas 0.091699 USD.
Mis oli kõigi aegade KOI madalaim (ATL) hind?
KOI nägi ATL hinda summas 0.00104874 USD.
Milline on KOI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOI kauplemismaht on -- USD.
Kas KOI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:47:58 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.