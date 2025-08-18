Rohkem infot KOHLER

Kohler hind (KOHLER)

Loendis mitteolevad

1 KOHLER/USD reaalajas hind:

$0.00010215
$0.00010215$0.00010215
-5.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Kohler (KOHLER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:36:03 (UTC+8)

Kohler (KOHLER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00339593
$ 0.00339593$ 0.00339593

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-5.57%

-6.06%

-6.06%

Kohler (KOHLER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KOHLER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOHLERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00339593 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KOHLER muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -5.57% 24 tunni vältel -6.06% viimase 7 päeva jooksul.

Kohler (KOHLER) – turuteave

$ 102.22K
$ 102.22K$ 102.22K

--
----

$ 102.22K
$ 102.22K$ 102.22K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,200.0
999,981,200.0 999,981,200.0

Kohler praegune turukapitalisatsioon on $ 102.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOHLER ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999981200.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.22K.

Kohler (KOHLER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kohler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kohler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kohler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kohler ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.57%
30 päeva$ 0-6.61%
60 päeva$ 0+15.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Kohler (KOHLER)

Üksuse Kohler (KOHLER) allikas

Ametlik veebisait

Kohler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kohler (KOHLER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kohler (KOHLER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kohler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kohler hinna ennustust kohe!

KOHLER kohalike valuutade suhtes

Kohler (KOHLER) tokenoomika

Kohler (KOHLER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOHLER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kohler (KOHLER) kohta

Kui palju on Kohler (KOHLER) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOHLER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOHLER/USD hind?
Praegune hind KOHLER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kohler turukapitalisatsioon?
KOHLER turukapitalisatsioon on $ 102.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOHLER ringlev varu?
KOHLER ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOHLER (ATH) hind?
KOHLER saavutab ATH hinna summas 0.00339593 USD.
Mis oli kõigi aegade KOHLER madalaim (ATL) hind?
KOHLER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KOHLER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOHLER kauplemismaht on -- USD.
Kas KOHLER sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOHLER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOHLER hinna ennustust.
