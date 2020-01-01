Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kogin by Virtuals (KOGIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kogin by Virtuals (KOGIN) teave Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/4082 Ostke KOGIN kohe!

Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kogin by Virtuals (KOGIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.68K $ 64.68K $ 64.68K Koguvaru: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M Ringlev varu: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.68K $ 64.68K $ 64.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00121356 $ 0.00121356 $ 0.00121356 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006371 $ 0.00006371 $ 0.00006371 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kogin by Virtuals (KOGIN) hinna kohta

Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOGIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOGIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOGIN tokeni tokenoomikat, avastage KOGIN tokeni reaalajas hinda!

KOGIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOGIN võiks suunduda? Meie KOGIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOGIN tokeni hinna ennustust kohe!

