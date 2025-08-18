Mis on Kogin by Virtuals (KOGIN)

Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kogin by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kogin by Virtuals (KOGIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kogin by Virtuals (KOGIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kogin by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kogin by Virtuals hinna ennustust kohe!

Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenoomika

Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOGIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kogin by Virtuals (KOGIN) kohta Kui palju on Kogin by Virtuals (KOGIN) tänapäeval väärt? Reaalajas KOGIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOGIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOGIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kogin by Virtuals turukapitalisatsioon? KOGIN turukapitalisatsioon on $ 63.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOGIN ringlev varu? KOGIN ringlev varu on 902.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOGIN (ATH) hind? KOGIN saavutab ATH hinna summas 0.00121356 USD . Mis oli kõigi aegade KOGIN madalaim (ATL) hind? KOGIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KOGIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOGIN kauplemismaht on -- USD . Kas KOGIN sel aastal kõrgemale ka suundub? KOGIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOGIN hinna ennustust

