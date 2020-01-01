Kofi Aptos (KAPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kofi Aptos (KAPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kofi Aptos (KAPT) teave Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Ametlik veebisait: https://kofi.finance Ostke KAPT kohe!

Kofi Aptos (KAPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kofi Aptos (KAPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.25M $ 27.25M $ 27.25M Koguvaru: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M Ringlev varu: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.25M $ 27.25M $ 27.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Kõigi aegade madalaim: $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 Praegune hind: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Lisateave Kofi Aptos (KAPT) hinna kohta

Kofi Aptos (KAPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kofi Aptos (KAPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAPT tokeni tokenoomikat, avastage KAPT tokeni reaalajas hinda!

KAPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAPT võiks suunduda? Meie KAPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAPT tokeni hinna ennustust kohe!

