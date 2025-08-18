Mis on Kofi Aptos (KAPT)

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

Üksuse Kofi Aptos (KAPT) allikas Ametlik veebisait

KAPT kohalike valuutade suhtes

Kofi Aptos (KAPT) tokenoomika

Kofi Aptos (KAPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kofi Aptos (KAPT) kohta Kui palju on Kofi Aptos (KAPT) tänapäeval väärt? Reaalajas KAPT hind USD on 4.61 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAPT/USD hind? $ 4.61 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kofi Aptos turukapitalisatsioon? KAPT turukapitalisatsioon on $ 28.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAPT ringlev varu? KAPT ringlev varu on 6.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAPT (ATH) hind? KAPT saavutab ATH hinna summas 5.58 USD . Mis oli kõigi aegade KAPT madalaim (ATL) hind? KAPT nägi ATL hinda summas 3.77 USD . Milline on KAPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAPT kauplemismaht on -- USD . Kas KAPT sel aastal kõrgemale ka suundub? KAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAPT hinna ennustust

