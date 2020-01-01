Kochi Inu (KOCHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kochi Inu (KOCHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kochi Inu (KOCHI) teave I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam. Ametlik veebisait: https://www.kochifam.com/ Ostke KOCHI kohe!

Kochi Inu (KOCHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kochi Inu (KOCHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.99K $ 11.99K $ 11.99K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.99K $ 11.99K $ 11.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kochi Inu (KOCHI) hinna kohta

Kochi Inu (KOCHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kochi Inu (KOCHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOCHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOCHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOCHI tokeni tokenoomikat, avastage KOCHI tokeni reaalajas hinda!

KOCHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOCHI võiks suunduda? Meie KOCHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOCHI tokeni hinna ennustust kohe!

