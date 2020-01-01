Kobushi (KOBUSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kobushi (KOBUSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kobushi (KOBUSHI) teave KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters. Ametlik veebisait: https://kobushi.io Ostke KOBUSHI kohe!

Kobushi (KOBUSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kobushi (KOBUSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 186.48K $ 186.48K $ 186.48K Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 186.48K $ 186.48K $ 186.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kobushi (KOBUSHI) hinna kohta

Kobushi (KOBUSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kobushi (KOBUSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOBUSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOBUSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOBUSHI tokeni tokenoomikat, avastage KOBUSHI tokeni reaalajas hinda!

KOBUSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOBUSHI võiks suunduda? Meie KOBUSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOBUSHI tokeni hinna ennustust kohe!

