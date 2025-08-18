Mis on Kobushi (KOBUSHI)

KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kobushi (KOBUSHI) kohta Kui palju on Kobushi (KOBUSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas KOBUSHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOBUSHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOBUSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kobushi turukapitalisatsioon? KOBUSHI turukapitalisatsioon on $ 183.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOBUSHI ringlev varu? KOBUSHI ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOBUSHI (ATH) hind? KOBUSHI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KOBUSHI madalaim (ATL) hind? KOBUSHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KOBUSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOBUSHI kauplemismaht on -- USD . Kas KOBUSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? KOBUSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOBUSHI hinna ennustust

