Mis on KOBA (KOBA)

Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KOBA (KOBA) allikas Ametlik veebisait

KOBA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOBA (KOBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOBA (KOBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOBA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOBA hinna ennustust kohe!

KOBA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KOBA (KOBA) tokenoomika

KOBA (KOBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOBA (KOBA) kohta Kui palju on KOBA (KOBA) tänapäeval väärt? Reaalajas KOBA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOBA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOBA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KOBA turukapitalisatsioon? KOBA turukapitalisatsioon on $ 76.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOBA ringlev varu? KOBA ringlev varu on 28.70B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOBA (ATH) hind? KOBA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KOBA madalaim (ATL) hind? KOBA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KOBA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOBA kauplemismaht on -- USD . Kas KOBA sel aastal kõrgemale ka suundub? KOBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOBA hinna ennustust

KOBA (KOBA) Olulised valdkonna uudised