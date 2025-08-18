KOBA hind (KOBA)
--
--
+22.08%
+22.08%
KOBA (KOBA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KOBA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on KOBA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +22.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KOBA praegune turukapitalisatsioon on $ 76.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOBA ringlev varu on 28.70B, mille koguvaru on 28700000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.37K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse KOBA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KOBA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KOBA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KOBA ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-48.45%
|60 päeva
|$ 0
|-56.09%
|90 päeva
|$ 0
|--
Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."
