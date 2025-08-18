Mis on Knut From Zoo (KNUT)

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Knut From Zoo (KNUT) kohta Kui palju on Knut From Zoo (KNUT) tänapäeval väärt? Reaalajas KNUT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNUT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNUT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Knut From Zoo turukapitalisatsioon? KNUT turukapitalisatsioon on $ 16.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNUT ringlev varu? KNUT ringlev varu on 983.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNUT (ATH) hind? KNUT saavutab ATH hinna summas 0.00366987 USD . Mis oli kõigi aegade KNUT madalaim (ATL) hind? KNUT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KNUT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNUT kauplemismaht on -- USD . Kas KNUT sel aastal kõrgemale ka suundub? KNUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNUT hinna ennustust

