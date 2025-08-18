Rohkem infot KNOX

KNOX Hinnainfo

KNOX Ametlik veebisait

KNOX Tokenoomika

KNOX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KNOX Dollar logo

KNOX Dollar hind (KNOX)

Loendis mitteolevad

1 KNOX/USD reaalajas hind:

$1.068
$1.068$1.068
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KNOX Dollar (KNOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:04:41 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.068
$ 1.068$ 1.068
24 h madal
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24 h kõrge

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.978369
$ 0.978369$ 0.978369

-0.07%

-0.16%

-0.01%

-0.01%

KNOX Dollar (KNOX) reaalajas hind on $1.068. Viimase 24 tunni jooksul KNOX kaubeldud madalaim $ 1.068 ja kõrgeim $ 1.073 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.978369.

Lüliajalise tootluse osas on KNOX muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KNOX Dollar (KNOX) – turuteave

$ 114.57K
$ 114.57K$ 114.57K

--
----

$ 114.57K
$ 114.57K$ 114.57K

107.22K
107.22K 107.22K

107,215.7595458395
107,215.7595458395 107,215.7595458395

KNOX Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 114.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KNOX ringlev varu on 107.22K, mille koguvaru on 107215.7595458395. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 114.57K.

KNOX Dollar (KNOX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KNOX Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.001793465486021.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KNOX Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0051706152.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KNOX Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0131078844.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KNOX Dollar ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001793465486021-0.16%
30 päeva$ +0.0051706152+0.48%
60 päeva$ +0.0131078844+1.23%
90 päeva$ 0--

Mis on KNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KNOX Dollar (KNOX) allikas

Ametlik veebisait

KNOX Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on KNOX Dollar (KNOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KNOX Dollar (KNOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KNOX Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KNOX Dollar hinna ennustust kohe!

KNOX kohalike valuutade suhtes

KNOX Dollar (KNOX) tokenoomika

KNOX Dollar (KNOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KNOX Dollar (KNOX) kohta

Kui palju on KNOX Dollar (KNOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNOX hind USD on 1.068 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNOX/USD hind?
Praegune hind KNOX/USD on $ 1.068. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KNOX Dollar turukapitalisatsioon?
KNOX turukapitalisatsioon on $ 114.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNOX ringlev varu?
KNOX ringlev varu on 107.22K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNOX (ATH) hind?
KNOX saavutab ATH hinna summas 1.11 USD.
Mis oli kõigi aegade KNOX madalaim (ATL) hind?
KNOX nägi ATL hinda summas 0.978369 USD.
Milline on KNOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNOX kauplemismaht on -- USD.
Kas KNOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNOX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:04:41 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.