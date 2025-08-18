Mis on KNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

KNOX Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on KNOX Dollar (KNOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KNOX Dollar (KNOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KNOX Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KNOX kohalike valuutade suhtes

KNOX Dollar (KNOX) tokenoomika

KNOX Dollar (KNOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KNOX Dollar (KNOX) kohta Kui palju on KNOX Dollar (KNOX) tänapäeval väärt? Reaalajas KNOX hind USD on 1.068 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNOX/USD hind? $ 1.068 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNOX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KNOX Dollar turukapitalisatsioon? KNOX turukapitalisatsioon on $ 114.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNOX ringlev varu? KNOX ringlev varu on 107.22K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNOX (ATH) hind? KNOX saavutab ATH hinna summas 1.11 USD . Mis oli kõigi aegade KNOX madalaim (ATL) hind? KNOX nägi ATL hinda summas 0.978369 USD . Milline on KNOX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNOX kauplemismaht on -- USD . Kas KNOX sel aastal kõrgemale ka suundub? KNOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNOX hinna ennustust

