Knit Finance (KFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Knit Finance (KFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Knit Finance (KFT) teave Ametlik veebisait: https://knit.finance Ostke KFT kohe!

Knit Finance (KFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Knit Finance (KFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 167.01K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 50.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 327.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0018445 Praegune hind: $ 0.00327997

Knit Finance (KFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Knit Finance (KFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KFT tokeni tokenoomikat, avastage KFT tokeni reaalajas hinda!

KFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KFT võiks suunduda? Meie KFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KFT tokeni hinna ennustust kohe!

