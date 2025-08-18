Mis on Knit Finance (KFT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Knit Finance (KFT) allikas Ametlik veebisait

Knit Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Knit Finance (KFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Knit Finance (KFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Knit Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Knit Finance hinna ennustust kohe!

KFT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Knit Finance (KFT) tokenoomika

Knit Finance (KFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Knit Finance (KFT) kohta Kui palju on Knit Finance (KFT) tänapäeval väärt? Reaalajas KFT hind USD on 0.00323961 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KFT/USD hind? $ 0.00323961 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Knit Finance turukapitalisatsioon? KFT turukapitalisatsioon on $ 164.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KFT ringlev varu? KFT ringlev varu on 50.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KFT (ATH) hind? KFT saavutab ATH hinna summas 3.33 USD . Mis oli kõigi aegade KFT madalaim (ATL) hind? KFT nägi ATL hinda summas 0.0018445 USD . Milline on KFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KFT kauplemismaht on -- USD . Kas KFT sel aastal kõrgemale ka suundub? KFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KFT hinna ennustust

Knit Finance (KFT) Olulised valdkonna uudised