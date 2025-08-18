Mis on KleeKai (KLEE)

KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming!

Üksuse KleeKai (KLEE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KleeKai (KLEE) tokenoomika

KleeKai (KLEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KleeKai (KLEE) kohta Kui palju on KleeKai (KLEE) tänapäeval väärt? Reaalajas KLEE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KLEE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KLEE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KleeKai turukapitalisatsioon? KLEE turukapitalisatsioon on $ 470.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KLEE ringlev varu? KLEE ringlev varu on 100,000.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLEE (ATH) hind? KLEE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KLEE madalaim (ATL) hind? KLEE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KLEE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KLEE kauplemismaht on -- USD . Kas KLEE sel aastal kõrgemale ka suundub? KLEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLEE hinna ennustust

