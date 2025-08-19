Mis on Klaytu (KTU)

Klaytu (KTU) is a dynamic and innovative meme token launched on the Klaytn blockchain. Our mission is to establish KTU as the leading meme token of the Klaytn ecosystem, driving user engagement and contributing to the growth of the Klaytn blockchain. We aim to create a vibrant, community-driven environment that enhances the user experience on all Klaytn platforms. (Aim is to position us on the Klaytn Chain like BONK did on Solana and COQINU did on Avalanche).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Klaytu (KTU) allikas Ametlik veebisait

Klaytu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Klaytu (KTU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klaytu (KTU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klaytu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Klaytu hinna ennustust kohe!

KTU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Klaytu (KTU) tokenoomika

Klaytu (KTU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KTU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klaytu (KTU) kohta Kui palju on Klaytu (KTU) tänapäeval väärt? Reaalajas KTU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KTU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KTU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Klaytu turukapitalisatsioon? KTU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KTU ringlev varu? KTU ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KTU (ATH) hind? KTU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KTU madalaim (ATL) hind? KTU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KTU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KTU kauplemismaht on -- USD . Kas KTU sel aastal kõrgemale ka suundub? KTU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KTU hinna ennustust

Klaytu (KTU) Olulised valdkonna uudised