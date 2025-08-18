Rohkem infot KDAI

Klaytn Dai logo

Klaytn Dai hind (KDAI)

Loendis mitteolevad

1 KDAI/USD reaalajas hind:

$0.089312
$0.089312$0.089312
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Klaytn Dai (KDAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:22 (UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.088615
$ 0.088615$ 0.088615
24 h madal
$ 0.092029
$ 0.092029$ 0.092029
24 h kõrge

$ 0.088615
$ 0.088615$ 0.088615

$ 0.092029
$ 0.092029$ 0.092029

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561

-0.40%

-1.90%

-2.08%

-2.08%

Klaytn Dai (KDAI) reaalajas hind on $0.089312. Viimase 24 tunni jooksul KDAI kaubeldud madalaim $ 0.088615 ja kõrgeim $ 0.092029 näitab aktiivset turu volatiivsust. KDAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.92 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.078561.

Lüliajalise tootluse osas on KDAI muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -1.90% 24 tunni vältel -2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Klaytn Dai (KDAI) – turuteave

$ 927.29K
$ 927.29K$ 927.29K

--
----

$ 927.29K
$ 927.29K$ 927.29K

10.38M
10.38M 10.38M

10,380,086.11282859
10,380,086.11282859 10,380,086.11282859

Klaytn Dai praegune turukapitalisatsioon on $ 927.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KDAI ringlev varu on 10.38M, mille koguvaru on 10380086.11282859. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 927.29K.

Klaytn Dai (KDAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Klaytn Dai ja USD hinnamuutus $ -0.00173029444177356.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Klaytn Dai ja USD hinnamuutus $ -0.0153640843.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Klaytn Dai ja USD hinnamuutus $ -0.0170540906.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Klaytn Dai ja USD hinnamuutus $ -0.00246817154460658.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00173029444177356-1.90%
30 päeva$ -0.0153640843-17.20%
60 päeva$ -0.0170540906-19.09%
90 päeva$ -0.00246817154460658-2.68%

Mis on Klaytn Dai (KDAI)

Üksuse Klaytn Dai (KDAI) allikas

Ametlik veebisait

Klaytn Dai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Klaytn Dai (KDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klaytn Dai (KDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klaytn Dai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Klaytn Dai hinna ennustust kohe!

KDAI kohalike valuutade suhtes

Klaytn Dai (KDAI) tokenoomika

Klaytn Dai (KDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klaytn Dai (KDAI) kohta

Kui palju on Klaytn Dai (KDAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KDAI hind USD on 0.089312 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KDAI/USD hind?
Praegune hind KDAI/USD on $ 0.089312. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Klaytn Dai turukapitalisatsioon?
KDAI turukapitalisatsioon on $ 927.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KDAI ringlev varu?
KDAI ringlev varu on 10.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDAI (ATH) hind?
KDAI saavutab ATH hinna summas 1.92 USD.
Mis oli kõigi aegade KDAI madalaim (ATL) hind?
KDAI nägi ATL hinda summas 0.078561 USD.
Milline on KDAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KDAI kauplemismaht on -- USD.
Kas KDAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:22 (UTC+8)

