Mis on Klaytn Dai (KDAI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Klaytn Dai (KDAI) allikas Ametlik veebisait

Klaytn Dai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Klaytn Dai (KDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klaytn Dai (KDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klaytn Dai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Klaytn Dai hinna ennustust kohe!

KDAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Klaytn Dai (KDAI) tokenoomika

Klaytn Dai (KDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klaytn Dai (KDAI) kohta Kui palju on Klaytn Dai (KDAI) tänapäeval väärt? Reaalajas KDAI hind USD on 0.089312 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KDAI/USD hind? $ 0.089312 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KDAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Klaytn Dai turukapitalisatsioon? KDAI turukapitalisatsioon on $ 927.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KDAI ringlev varu? KDAI ringlev varu on 10.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDAI (ATH) hind? KDAI saavutab ATH hinna summas 1.92 USD . Mis oli kõigi aegade KDAI madalaim (ATL) hind? KDAI nägi ATL hinda summas 0.078561 USD . Milline on KDAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KDAI kauplemismaht on -- USD . Kas KDAI sel aastal kõrgemale ka suundub? KDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDAI hinna ennustust

Klaytn Dai (KDAI) Olulised valdkonna uudised