Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.

Kui palju on Klayr (KLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klayr (KLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Klayr (KLY) tokenoomika

Klayr (KLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klayr (KLY) kohta Kui palju on Klayr (KLY) tänapäeval väärt? Reaalajas KLY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KLY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Klayr turukapitalisatsioon? KLY turukapitalisatsioon on $ 146.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KLY ringlev varu? KLY ringlev varu on 190.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLY (ATH) hind? KLY saavutab ATH hinna summas 0.121724 USD . Mis oli kõigi aegade KLY madalaim (ATL) hind? KLY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KLY kauplemismaht on -- USD . Kas KLY sel aastal kõrgemale ka suundub? KLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLY hinna ennustust

