Rohkem infot KLY

KLY Hinnainfo

KLY Ametlik veebisait

KLY Tokenoomika

KLY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Klayr logo

Klayr hind (KLY)

Loendis mitteolevad

1 KLY/USD reaalajas hind:

$0.00077145
$0.00077145$0.00077145
-20.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Klayr (KLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:15 (UTC+8)

Klayr (KLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00196976
$ 0.00196976$ 0.00196976
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196976
$ 0.00196976$ 0.00196976

$ 0.121724
$ 0.121724$ 0.121724

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-20.67%

-75.21%

-75.21%

Klayr (KLY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00196976 näitab aktiivset turu volatiivsust. KLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.121724 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KLY muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -20.67% 24 tunni vältel -75.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Klayr (KLY) – turuteave

$ 146.69K
$ 146.69K$ 146.69K

--
----

$ 148.79K
$ 148.79K$ 148.79K

190.14M
190.14M 190.14M

192,872,013.1987852
192,872,013.1987852 192,872,013.1987852

Klayr praegune turukapitalisatsioon on $ 146.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KLY ringlev varu on 190.14M, mille koguvaru on 192872013.1987852. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 148.79K.

Klayr (KLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Klayr ja USD hinnamuutus $ -0.000201098028443085.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Klayr ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Klayr ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Klayr ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000201098028443085-20.67%
30 päeva$ 0-85.17%
60 päeva$ 0-86.15%
90 päeva$ 0--

Mis on Klayr (KLY)

Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Klayr (KLY) allikas

Ametlik veebisait

Klayr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Klayr (KLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klayr (KLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klayr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Klayr hinna ennustust kohe!

KLY kohalike valuutade suhtes

Klayr (KLY) tokenoomika

Klayr (KLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klayr (KLY) kohta

Kui palju on Klayr (KLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KLY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KLY/USD hind?
Praegune hind KLY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Klayr turukapitalisatsioon?
KLY turukapitalisatsioon on $ 146.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KLY ringlev varu?
KLY ringlev varu on 190.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLY (ATH) hind?
KLY saavutab ATH hinna summas 0.121724 USD.
Mis oli kõigi aegade KLY madalaim (ATL) hind?
KLY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KLY kauplemismaht on -- USD.
Kas KLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:15 (UTC+8)

Klayr (KLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.