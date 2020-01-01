Kizuna (KIZUNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kizuna (KIZUNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kizuna (KIZUNA) teave At the heart of the crypto revolution lies the essence of Kizuna. Embracing deep-rooted connections, mutual respect, and unwavering trust, the Kizuna spirit fosters a collaborative and supportive community where every member thrives. Together, we’re more than just a network of transactions; we’re a tapestry of relationships, building a brighter future on the foundations of the past. As a holder of the Kizuna token, you are part of something extraordinary - a decentralized and autonomous perpetual community built upon the principles of unity, self-actualization, and collective self-accountability. At its heart lies the idea of Kizuna, the powerful bond that connects us all, just like the thread that weaves together the feathers of the crane. Our vision is simple yet profound: to bring together individuals from diverse backgrounds and unite them under a common goal – the pursuit of shared prosperity and success. We reject hierarchies and centralized control, instead choosing to empower each member to become a vital part of our growing community. To achieve this, we must remain steadfast in our commitment to decentralization and autonomy. Each holder has a crucial role to play in shaping the future of Kizuna. Whether it's contributing your skills, sharing knowledge, or simply lending your voice to discussions, every action counts towards strengthening our bond and propelling us forward. As we embark on this journey, let us remember the wisdom of our predecessors, especially Ryoshi, who demonstrated how community building can thrive without a single leader or central authority. By upholding values such as mutual support, personal responsibility, and continuous improvement, we ensure that Kizuna remains sustainable and resilient. Kizuna forever! Ametlik veebisait: https://kizunatoken.io/ Valge raamat: https://pastebin.com/srUxqaxd Ostke KIZUNA kohe!

Kizuna (KIZUNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kizuna (KIZUNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Koguvaru: $ 960.93T $ 960.93T $ 960.93T Ringlev varu: $ 960.93T $ 960.93T $ 960.93T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kizuna (KIZUNA) hinna kohta

Kizuna (KIZUNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kizuna (KIZUNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIZUNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIZUNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIZUNA tokeni tokenoomikat, avastage KIZUNA tokeni reaalajas hinda!

