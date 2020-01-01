KittyMineCoin (KMC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KittyMineCoin (KMC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KittyMineCoin (KMC) teave Just like Bitcoin, $KMC is a layer-1 digital currency but has been implemented through a shared chat log common in many modern video games. $KMC simply uses a syntax specific to the Minecraft chat log for retrieving transactions and blocks that players hash. Implementation of this system in other games is very easy. As KMCoin runs currently, it consumes only 1Mb of RAM, generating trivial energy cost. The program itself is only half a megabyte and can run endlessly on any PC capable of running Java 8 and Minecraft for 146 years, given it can store 1Tb of information on the drive after this 146 year period. It has been designed so players may utilize a new method that packs away the ledger before the file becomes too large, for a fast sync time. The base algorithm itself generates a consensus hash from all of the core mechanisms that store the information and keep the sync time fast. For example, once one million players have been added to an in-game layer-1, KMCoin driven ledger, the max download size for a sync between blocks (30sec) would be roughly 330Mb, yielding a fast sync time. Furthermore, players do not have to download the entire ledger, as the previous information is sufficient for encompassing the immutability of the entire chain. KMCoin is a new approach to creating in-game wealth at the discretion of a community opposed to a central operator. The system ensures all players own their private information and does not break any game End User License Agreements. It is robust, fast and portable to other games with a chat log, given a syntax for retrieving blocks within this log is possible.It's the first ever utilizable blockchain in a video where you get rewarded by the ability to mine tokens by completing tasks in a videogame. Ametlik veebisait: https://www.thekittymine.com/ Valge raamat: https://www.thekittymine.com/whitepaper Ostke KMC kohe!

KittyMineCoin (KMC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KittyMineCoin (KMC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.57K $ 57.57K $ 57.57K Koguvaru: $ 996.60M $ 996.60M $ 996.60M Ringlev varu: $ 988.50M $ 988.50M $ 988.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00159192 $ 0.00159192 $ 0.00159192 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004895 $ 0.00004895 $ 0.00004895 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KittyMineCoin (KMC) hinna kohta

KittyMineCoin (KMC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KittyMineCoin (KMC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KMC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KMC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KMC tokeni tokenoomikat, avastage KMC tokeni reaalajas hinda!

KMC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KMC võiks suunduda? Meie KMC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KMC tokeni hinna ennustust kohe!

