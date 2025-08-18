Rohkem infot KIF

KIF Hinnainfo

KIF Ametlik veebisait

KIF Tokenoomika

KIF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KittenFinance logo

KittenFinance hind (KIF)

Loendis mitteolevad

1 KIF/USD reaalajas hind:

$18.48
$18.48$18.48
-1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KittenFinance (KIF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:04:27 (UTC+8)

KittenFinance (KIF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 18.39
$ 18.39$ 18.39
24 h madal
$ 18.75
$ 18.75$ 18.75
24 h kõrge

$ 18.39
$ 18.39$ 18.39

$ 18.75
$ 18.75$ 18.75

$ 304.93
$ 304.93$ 304.93

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

--

-1.16%

+5.67%

+5.67%

KittenFinance (KIF) reaalajas hind on $18.48. Viimase 24 tunni jooksul KIF kaubeldud madalaim $ 18.39 ja kõrgeim $ 18.75 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 304.93 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.3.

Lüliajalise tootluse osas on KIF muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel +5.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KittenFinance (KIF) – turuteave

$ 699.25K
$ 699.25K$ 699.25K

--
----

$ 757.63K
$ 757.63K$ 757.63K

37.84K
37.84K 37.84K

40,999.99665468931
40,999.99665468931 40,999.99665468931

KittenFinance praegune turukapitalisatsioon on $ 699.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIF ringlev varu on 37.84K, mille koguvaru on 40999.99665468931. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 757.63K.

KittenFinance (KIF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KittenFinance ja USD hinnamuutus $ -0.21856382239241.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KittenFinance ja USD hinnamuutus $ +3.9203952480.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KittenFinance ja USD hinnamuutus $ +6.1480132560.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KittenFinance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.21856382239241-1.16%
30 päeva$ +3.9203952480+21.21%
60 päeva$ +6.1480132560+33.27%
90 päeva$ 0--

Mis on KittenFinance (KIF)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KittenFinance (KIF) allikas

Ametlik veebisait

KittenFinance hinna ennustus (USD)

Kui palju on KittenFinance (KIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KittenFinance (KIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KittenFinance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KittenFinance hinna ennustust kohe!

KIF kohalike valuutade suhtes

KittenFinance (KIF) tokenoomika

KittenFinance (KIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KittenFinance (KIF) kohta

Kui palju on KittenFinance (KIF) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIF hind USD on 18.48 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIF/USD hind?
Praegune hind KIF/USD on $ 18.48. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KittenFinance turukapitalisatsioon?
KIF turukapitalisatsioon on $ 699.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIF ringlev varu?
KIF ringlev varu on 37.84K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIF (ATH) hind?
KIF saavutab ATH hinna summas 304.93 USD.
Mis oli kõigi aegade KIF madalaim (ATL) hind?
KIF nägi ATL hinda summas 2.3 USD.
Milline on KIF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIF kauplemismaht on -- USD.
Kas KIF sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:04:27 (UTC+8)

KittenFinance (KIF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.