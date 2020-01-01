Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Kitten Wif Hat (KWIF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Kitten Wif Hat (KWIF) teave

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

Ametlik veebisait:
https://kwif.io/
Valge raamat:
https://x.com/kwif_on_sol

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Kitten Wif Hat (KWIF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 150.55K
Koguvaru:
$ 996.25M
Ringlev varu:
$ 996.25M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 150.55K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00474081
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00015046
Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KWIF tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KWIF tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KWIF tokeni tokenoomikat, avastage KWIF tokeni reaalajas hinda!

KWIF – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KWIF võiks suunduda? Meie KWIF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.