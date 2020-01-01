Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kitten Wif Hat (KWIF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kitten Wif Hat (KWIF) teave Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Ametlik veebisait: https://kwif.io/ Valge raamat: https://x.com/kwif_on_sol Ostke KWIF kohe!

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kitten Wif Hat (KWIF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 150.55K $ 150.55K $ 150.55K Koguvaru: $ 996.25M $ 996.25M $ 996.25M Ringlev varu: $ 996.25M $ 996.25M $ 996.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 150.55K $ 150.55K $ 150.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00474081 $ 0.00474081 $ 0.00474081 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015046 $ 0.00015046 $ 0.00015046 Lisateave Kitten Wif Hat (KWIF) hinna kohta

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KWIF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KWIF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KWIF tokeni tokenoomikat, avastage KWIF tokeni reaalajas hinda!

