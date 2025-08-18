Mis on Kitten Wif Hat (KWIF)

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

Üksuse Kitten Wif Hat (KWIF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kitten Wif Hat hinna ennustus (USD)

KWIF kohalike valuutade suhtes

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika

Kitten Wif Hat (KWIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KWIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kitten Wif Hat (KWIF) kohta Kui palju on Kitten Wif Hat (KWIF) tänapäeval väärt? Reaalajas KWIF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KWIF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KWIF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kitten Wif Hat turukapitalisatsioon? KWIF turukapitalisatsioon on $ 192.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KWIF ringlev varu? KWIF ringlev varu on 996.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KWIF (ATH) hind? KWIF saavutab ATH hinna summas 0.00474081 USD . Mis oli kõigi aegade KWIF madalaim (ATL) hind? KWIF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KWIF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KWIF kauplemismaht on -- USD . Kas KWIF sel aastal kõrgemale ka suundub? KWIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KWIF hinna ennustust

Kitten Wif Hat (KWIF) Olulised valdkonna uudised