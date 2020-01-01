Kite (KITE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kite (KITE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kite (KITE) teave HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral. Ametlik veebisait: https://www.letsgethai.com Valge raamat: https://docs.letsgethai.com/ Ostke KITE kohe!

Kite (KITE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kite (KITE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Koguvaru: $ 854.76K $ 854.76K $ 854.76K Ringlev varu: $ 841.71K $ 841.71K $ 841.71K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 33.73 $ 33.73 $ 33.73 Kõigi aegade madalaim: $ 0.836989 $ 0.836989 $ 0.836989 Praegune hind: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Lisateave Kite (KITE) hinna kohta

Kite (KITE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kite (KITE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KITE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KITE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KITE tokeni tokenoomikat, avastage KITE tokeni reaalajas hinda!

KITE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KITE võiks suunduda? Meie KITE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KITE tokeni hinna ennustust kohe!

