Kite hind (KITE)

1 KITE/USD reaalajas hind:

$1.31
-4.30%1D
USD
Kite (KITE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:08 (UTC+8)

Kite (KITE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.31
24 h madal
$ 1.39
24 h kõrge

$ 1.31
$ 1.39
$ 33.73
$ 0.836989
-1.79%

-4.35%

-24.69%

-24.69%

Kite (KITE) reaalajas hind on $1.31. Viimase 24 tunni jooksul KITE kaubeldud madalaim $ 1.31 ja kõrgeim $ 1.39 näitab aktiivset turu volatiivsust. KITEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.73 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.836989.

Lüliajalise tootluse osas on KITE muutunud -1.79% viimase tunni jooksul, -4.35% 24 tunni vältel -24.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kite (KITE) – turuteave

$ 1.10M
--
$ 1.12M
841.71K
854,764.94
Kite praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KITE ringlev varu on 841.71K, mille koguvaru on 854764.94. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.12M.

Kite (KITE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kite ja USD hinnamuutus $ -0.059656944192866.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kite ja USD hinnamuutus $ -0.5552417970.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kite ja USD hinnamuutus $ -0.0234833220.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kite ja USD hinnamuutus $ -0.558444361118613.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.059656944192866-4.35%
30 päeva$ -0.5552417970-42.38%
60 päeva$ -0.0234833220-1.79%
90 päeva$ -0.558444361118613-29.88%

Mis on Kite (KITE)

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

Üksuse Kite (KITE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kite (KITE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kite (KITE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kite hinna ennustust kohe!

Kite (KITE) tokenoomika

Kite (KITE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KITE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kite (KITE) kohta

Kui palju on Kite (KITE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KITE hind USD on 1.31 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KITE/USD hind?
Praegune hind KITE/USD on $ 1.31. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kite turukapitalisatsioon?
KITE turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KITE ringlev varu?
KITE ringlev varu on 841.71K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KITE (ATH) hind?
KITE saavutab ATH hinna summas 33.73 USD.
Mis oli kõigi aegade KITE madalaim (ATL) hind?
KITE nägi ATL hinda summas 0.836989 USD.
Milline on KITE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KITE kauplemismaht on -- USD.
Kas KITE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KITE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KITE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.