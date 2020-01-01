KiraKuru (KRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KiraKuru (KRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KiraKuru (KRA) teave Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone. Ametlik veebisait: https://kira.trading/ Valge raamat: https://docs.kira.trading/ Ostke KRA kohe!

KiraKuru (KRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KiraKuru (KRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 716.10K $ 716.10K $ 716.10K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 716.10K $ 716.10K $ 716.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03851997 $ 0.03851997 $ 0.03851997 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00071611 $ 0.00071611 $ 0.00071611 Lisateave KiraKuru (KRA) hinna kohta

KiraKuru (KRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KiraKuru (KRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRA tokeni tokenoomikat, avastage KRA tokeni reaalajas hinda!

KRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRA võiks suunduda? Meie KRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRA tokeni hinna ennustust kohe!

