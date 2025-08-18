Mis on KiraKuru (KRA)

Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone.

Üksuse KiraKuru (KRA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KRA kohalike valuutade suhtes

KiraKuru (KRA) tokenoomika

KiraKuru (KRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KiraKuru (KRA) kohta Kui palju on KiraKuru (KRA) tänapäeval väärt? Reaalajas KRA hind USD on 0.00070701 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KRA/USD hind? $ 0.00070701 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KiraKuru turukapitalisatsioon? KRA turukapitalisatsioon on $ 707.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KRA ringlev varu? KRA ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KRA (ATH) hind? KRA saavutab ATH hinna summas 0.03851997 USD . Mis oli kõigi aegade KRA madalaim (ATL) hind? KRA nägi ATL hinda summas 0.0002092 USD . Milline on KRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KRA kauplemismaht on -- USD . Kas KRA sel aastal kõrgemale ka suundub? KRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KRA hinna ennustust

