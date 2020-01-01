KIRA (KIRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KIRA (KIRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KIRA (KIRA) teave Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you're actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology. Ametlik veebisait: https://www.infera.org/

KIRA (KIRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KIRA (KIRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.87K $ 69.87K $ 69.87K Koguvaru: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Ringlev varu: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.87K $ 69.87K $ 69.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02057985 $ 0.02057985 $ 0.02057985 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006322 $ 0.00006322 $ 0.00006322 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KIRA (KIRA) hinna kohta

KIRA (KIRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KIRA (KIRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIRA tokeni tokenoomikat, avastage KIRA tokeni reaalajas hinda!

KIRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIRA võiks suunduda? Meie KIRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIRA tokeni hinna ennustust kohe!

