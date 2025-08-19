Mis on Kinza Babylon Staked BTC (KBTC)

The kBTC product is a product to facilitate seamless staking service for Babylon BTC staking, at the same time taking advantage of the defi composability of the EVM chain. User send us BTC on bitcoin network, in exchange the same amount of kBTC would be minted to their address(minus a small amount of operation expense). The token can then also be used for staking, AMM as well as lending, across many supported network and platform.

Üksuse Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) kohta Kui palju on Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas KBTC hind USD on 111,564 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KBTC/USD hind? $ 111,564 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kinza Babylon Staked BTC turukapitalisatsioon? KBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KBTC ringlev varu? KBTC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KBTC (ATH) hind? KBTC saavutab ATH hinna summas 115,763 USD . Mis oli kõigi aegade KBTC madalaim (ATL) hind? KBTC nägi ATL hinda summas 76,818 USD . Milline on KBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KBTC kauplemismaht on $ 11.15 USD . Kas KBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? KBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KBTC hinna ennustust

