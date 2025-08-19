Mis on Kintsugi BTC (KBTC)

Üksuse Kintsugi BTC (KBTC) allikas Ametlik veebisait

Kintsugi BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kintsugi BTC (KBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kintsugi BTC (KBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kintsugi BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KBTC kohalike valuutade suhtes

Kintsugi BTC (KBTC) tokenoomika

Kintsugi BTC (KBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kintsugi BTC (KBTC) kohta Kui palju on Kintsugi BTC (KBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas KBTC hind USD on 108,894 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KBTC/USD hind? $ 108,894 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kintsugi BTC turukapitalisatsioon? KBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KBTC ringlev varu? KBTC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KBTC (ATH) hind? KBTC saavutab ATH hinna summas 214,279 USD . Mis oli kõigi aegade KBTC madalaim (ATL) hind? KBTC nägi ATL hinda summas 14,040.15 USD . Milline on KBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KBTC kauplemismaht on $ 2.21K USD . Kas KBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? KBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KBTC hinna ennustust

Kintsugi BTC (KBTC) Olulised valdkonna uudised