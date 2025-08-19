Rohkem infot KBTC

Kintsugi BTC logo

Kintsugi BTC hind (KBTC)

Loendis mitteolevad

1 KBTC/USD reaalajas hind:

$108,894
$108,894$108,894
0.00%1D
mexc
USD
Kintsugi BTC (KBTC) reaalajas hinnagraafik
Kintsugi BTC (KBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 214,279
$ 214,279$ 214,279

$ 14,040.15
$ 14,040.15$ 14,040.15

--

--

-5.91%

-5.91%

Kintsugi BTC (KBTC) reaalajas hind on $108,894. Viimase 24 tunni jooksul KBTC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 214,279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 14,040.15.

Lüliajalise tootluse osas on KBTC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kintsugi BTC (KBTC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Kintsugi BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 2.21K 24 tunnise kauplemismahuga. KBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Kintsugi BTC (KBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kintsugi BTC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kintsugi BTC ja USD hinnamuutus $ -11,540.9345808000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kintsugi BTC ja USD hinnamuutus $ +11,087.7721998000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kintsugi BTC ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -11,540.9345808000-10.59%
60 päeva$ +11,087.7721998000+10.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Kintsugi BTC (KBTC)

Üksuse Kintsugi BTC (KBTC) allikas

Kintsugi BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kintsugi BTC (KBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kintsugi BTC (KBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kintsugi BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KBTC kohalike valuutade suhtes

Kintsugi BTC (KBTC) tokenoomika

Kintsugi BTC (KBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kintsugi BTC (KBTC) kohta

Kui palju on Kintsugi BTC (KBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas KBTC hind USD on 108,894 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KBTC/USD hind?
Praegune hind KBTC/USD on $ 108,894. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kintsugi BTC turukapitalisatsioon?
KBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KBTC ringlev varu?
KBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KBTC (ATH) hind?
KBTC saavutab ATH hinna summas 214,279 USD.
Mis oli kõigi aegade KBTC madalaim (ATL) hind?
KBTC nägi ATL hinda summas 14,040.15 USD.
Milline on KBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KBTC kauplemismaht on $ 2.21K USD.
Kas KBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
KBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KBTC hinna ennustust.
Kintsugi BTC (KBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.