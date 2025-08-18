Mis on KINO (KINO)

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KINO (KINO) allikas Ametlik veebisait

KINO hinna ennustus (USD)

Kui palju on KINO (KINO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KINO (KINO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KINO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KINO hinna ennustust kohe!

KINO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KINO (KINO) tokenoomika

KINO (KINO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KINO (KINO) kohta Kui palju on KINO (KINO) tänapäeval väärt? Reaalajas KINO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KINO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KINO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KINO turukapitalisatsioon? KINO turukapitalisatsioon on $ 269.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KINO ringlev varu? KINO ringlev varu on 991.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINO (ATH) hind? KINO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KINO madalaim (ATL) hind? KINO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KINO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KINO kauplemismaht on -- USD . Kas KINO sel aastal kõrgemale ka suundub? KINO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINO hinna ennustust

KINO (KINO) Olulised valdkonna uudised