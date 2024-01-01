Kinka (XNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kinka (XNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kinka (XNK) teave Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Ametlik veebisait: https://kinka-gold.com Valge raamat: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf Ostke XNK kohe!

Kinka (XNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kinka (XNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Koguvaru: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Ringlev varu: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 Kõigi aegade madalaim: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Praegune hind: $ 3,324.6 $ 3,324.6 $ 3,324.6 Lisateave Kinka (XNK) hinna kohta

Kinka (XNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kinka (XNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XNK tokeni tokenoomikat, avastage XNK tokeni reaalajas hinda!

XNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XNK võiks suunduda? Meie XNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XNK tokeni hinna ennustust kohe!

